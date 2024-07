GreenRoc Strategic Materials PLC - société minière basée à Londres et opérant au Groenland - publie une étude de faisabilité actualisée pour son projet de mine de graphite à Amitsoq, au sud du Groenland. L'étude a été réalisée par SLR Consulting Ltd et financée en partie par une subvention de 250 000 GBP du Fonds de transformation automobile d'Innovate UK. Les améliorations apportées à la conception du processus, notamment la production sur site d'azote et d'eau déionisée, ont fait passer les dépenses d'investissement de 321 millions USD à 340 millions USD, soit une augmentation de 6 %, tandis que les dépenses opérationnelles ont diminué de 18 %, passant de 2 211 USD à 1 872 USD par tonne de graphite purifié sphérique enrobé. En outre, la valeur actuelle nette après impôts de l'usine d'anodes, à un taux d'actualisation de 8 %, a augmenté de 14 %, passant de 545 millions d'USD à 621 millions d'USD, et le taux de rendement interne est passé de 25,3 % à 26,5 %. GreenRoc parle d'une "augmentation significative de la valeur actuelle nette de l'usine d'anodes".

L'étude a également évalué l'utilisation de l'hydroxyde de sodium au lieu de l'acide fluorhydrique pour la purification alcaline, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses d'investissement de 340 millions USD à 395 millions USD, mais une diminution des dépenses d'exploitation de 1 872 USD à 1 662 USD par tonne. La société va effectuer d'autres tests pour affiner son procédé d'hydroxyde de sodium.

Cours actuel de l'action : 1,74 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 63%.

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.