GreenSky : Goldman Sachs rachète la fintech GreenSky pour renforcer sa banque de consommation

15 septembre (Reuters) - Goldman Sachs a annoncé mercredi le rachat de GreenSky , une "fintech" spécialisée dans les projets de rénovation résidentielle, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 2,24 milliards de dollars (1,9 milliards d'euros).

Zntrée en bourse en 2018 avec une valorisation d'environ 4 milliards de dollars, GreenSky, basée à Atlanta, a fourni des prêts à des projets de rénovation immobilière à environ 4 millions de clients depuis sa création en 2006.

La banque d'affaires paiera 12,11 dollars pour chaque action GreenSky, ce qui représente une prime de 56% par rapport à son dernier cours de clôture.

L'achat de GreenSky renforcera l'unité de services bancaires aux consommateurs du groupe, Marcus, qui constitue un élément clé du plan du directeur général David Solomon visant à renforcer les activités à revenus plus prévisibles et à réduire la dépendance de la banque à l'égard des activités de négociation et d'investissement, plus fluctuantes. (Reportage Noor Zainab Hussain à Bangalore, version française Diana Mandiá, édité par Nicolas Delame)