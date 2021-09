La série de transactions de JPMorgan en 2021 vise à combler les quelques trous qui subsistent dans ses opérations mondiales.

JPMorgan Chase & Co s'est lancée dans une frénésie d'achats de boutiques cette année, acquérant ou investissant dans une trentaine de sociétés depuis le début de l'année 2021.

Rien qu'en septembre, la banque a pris une participation de près de 75 % dans les paiements de Volkswagen (https://www.reuters.com/business/jpmorgan-buy-majority-stake-volkswagens-payments-business-2021-09-08business), a racheté la société de médias https://reut.rs/3hihk1w qui possède Zagat et a acheté mardi une plateforme de planification financière pour les universités (https://www.reuters.com/business/finance/jpmorgan-chase-acquires -college-financial-planning-platform-frank-2021-09-21) utilisée par plus de 5 millions d'étudiants aux États-Unis.

Ces trois transactions illustrent les contours de la stratégie de JPMorgan en matière de transactions, selon les analystes et les dirigeants de la banque : la plus grande banque américaine comble les quelques trous qui subsistent dans son offre, sans se heurter aux obstacles réglementaires qui accompagneraient presque certainement des transactions plus importantes.

"Il s'agit d'acquisitions de la taille d'une bouchée de pain et qui couvrent un éventail complet, des paiements au big data, ont des applications pour l'IA et (fournissent) des expériences client de qualité supérieure", a déclaré Mike Mayo, analyste bancaire de Wells Fargo.

"C'est une autre raison pour laquelle Goliath est en train de gagner", a-t-il ajouté. "Ils peuvent aller de l'avant et choisir des entreprises fintech de niche tournées vers l'avenir et les mettre à l'échelle de leur franchise mondiale."

Alors que la plupart des transactions et leurs conditions ne sont pas des informations publiques, Reuters estime que JPMorgan a acheté et investi dans une trentaine d'entreprises en 2021, selon les données de Refinitiv, Dealogic et les rapports des médias.

La taille moyenne des opérations réalisées par la banque cette année est plus faible qu'à presque tous les moments de la dernière décennie, a constaté Dealogic, en ne comptant que les opérations dont la valeur a été divulguée. La taille moyenne des transactions était plus faible l'année dernière.

Ce n'est qu'en 2012 que JPMorgan a réalisé plus de transactions, selon Dealogic. La banque a réalisé 34 investissements et acquisitions cette année-là, en ne comptant là encore que les opérations dont la valeur a été divulguée.

"L'avantage de notre franchise est notre échelle", a déclaré Leslie Wims Morris, qui dirige le développement des entreprises pour Chase. "Il s'agit moins de la taille de l'opération que de l'impact stratégique : de quelles capacités avons-nous besoin, et quelles expériences voulons-nous offrir ?"

ABONDANCE DE TRANSACTIONS

JPMorgan n'est pas le seul à s'être lancé dans des opérations de ce type ces derniers temps. Ses rivaux ont également acheté des entreprises ou des participations dans des entreprises qui prospèrent grâce aux algorithmes, aux applications, aux données et à un attrait spécifique pour les clients souhaités sur des marchés où ils ne sont pas présents.

Par exemple, Goldman Sachs Group Inc. a acheté la semaine dernière le créancier GreenSky https://www.reuters.com/business/finance/goldman-sachs-buy-lender-greensky-224-billion-deal-2021-09-15 pour 2,2 milliards de dollars, et mardi, Wells Fargo & Co et Mastercard Inc. ont participé à un tour de table de 60 millions de dollars pour Bilt Rewards, une startup de fidélisation par carte de crédit qui cible les locataires.

Bien que certaines de ces opérations soient suffisamment importantes pour justifier l'annonce du prix d'achat, elles sont généralement plus petites et moins significatives que les méga-fusions bancaires qui ont eu lieu dans les années 1990 et 2000.

Les autorités de réglementation américaines répugnent à approuver des transactions qui aident les plus grandes entreprises financières à devenir plus grandes. Cela est particulièrement vrai sous l'administration Biden, qui a pour politique déclarée de sévir contre les pratiques anticoncurrentielles https://www.reuters.com/business/bidens-antitrust-crackdown-adds-anxiety-merger-investors-2021-08-05 et dont le ministère de la justice a effectivement annulé une fusion entre deux grands courtiers d'assurance https://www.reuters.com/business/finance/aon-willis-towers-watson-call-off-30-bln-merger-2021-07-26 en juillet.

Il y a aussi une question de rentabilité par rapport à la taille. Plus les banques américaines sont grandes, plus elles doivent détenir de capital pour certains actifs. Étant donné la taille de JPMorgan, il est logique de cibler des entreprises qui fournissent des services contre rémunération ou qui peuvent proposer des données sur les préférences des clients, a déclaré Richard Bove, analyste chez Odeon Capital Group.

"JPMorgan ne veut pas augmenter son bilan, mais elle veut augmenter ses bénéfices", a-t-il déclaré.

Cette dynamique, associée à la saturation de JPMorgan aux États-Unis, explique sa participation de 75 % dans Volkswagen Payments SA, son acquisition du gestionnaire de patrimoine numérique britannique Nutmeg https://www.reuters.com/technology/jpmorgan-chase-buys-uk-robo-adviser-nutmeg-2021-06-17 et sa participation de 40 % dans la C6 Bank, https://www.reuters.com/business/jpmorgan-takes-40-stake-brazils-c6-bank-2021-06-28, un créancier numérique populaire au Brésil, a-t-il ajouté.

Investir à l'échelle internationale donne également à JPMorgan un avantage par rapport à ses concurrents nationaux comme Citigroup Inc, qui a abandonné une grande partie de ses activités mondiales dans le secteur de la consommation, selon les analystes.

JPMorgan envisage également des transactions importantes, mais certaines d'entre elles ont été réalisées plus rapidement cette année, a déclaré Ben Hesse, responsable de la stratégie et du développement commercial de la banque pour l'unité de gestion d'actifs et de patrimoine.

Sa division a supervisé les achats récents de la startup fintech OpenInvest https://www.reuters.com/technology/jpmorgan-acquire-fintech-startup-openinvest-2021-06-29, du gestionnaire forestier et investisseur en terrains forestiers exploitables Campbell Global LLC et d'une participation minoritaire dans Kraft Analytics Group https://www.reuters.com/business/jpmorgan-unit-buys-stake-sports-data-provider-kraft-analytics-2021-06-24, la société d'analyse de données axée sur le sport.

"Ce n'est pas parce que nous n'avons rien annoncé de grand que nous n'avons pas examiné la question", a déclaré Hesse à Reuters. "C'est juste que la barre pour ces choses est très, très haute".

(Reportage d'Elizabeth Dilts Marshall à New York ; édition de Lauren Tara LaCapra et Matthew Lewis)