Greenthesis, Cerved Rating Agency confirme la notation à B1.2

(Alliance News) - Greenthesis Spa a annoncé lundi que Cerved Rating Agency Spa - une agence de notation italienne spécialisée dans l'évaluation de la solvabilité des sociétés non financières - a une nouvelle fois confirmé la note de crédit publique de la société à B1,2, une classe de notation de crédit relevant de la catégorie " Investment Grade ", attribuée initialement le 13 septembre 2018 et reconfirmée par la suite le 27 mai 2019, le 23 avril 2020, le 13 mars 2021 et le 7 avril 2022.

Greenthesis a clôturé la séance de lundi à 0,81 EUR par action.

