Greenthesis, accord pour entrer dans le capital social de Green Future

(Alliance News) - Greenthesis Spa a annoncé jeudi qu'elle avait signé un protocole d'accord avec Sharaf Investment LLC, cette dernière appartenant au groupe Sharaf, l'un des conglomérats les plus importants et les plus diversifiés opérant aux Émirats arabes unis.

L'objet de l'accord est l'entente entre les parties pour l'acquisition par Greenthesis de 20 % du capital de Green Future Battery Recycle LLC, une société à finalité spécifique désormais détenue à 100 % par Sharaf Investment LLC et en possession de l'autorisation de construire et d'exploiter une nouvelle usine, la première aux Émirats, pour le traitement et la récupération de batteries au plomb usagées provenant principalement du secteur automobile.

L'usine, dont la construction est déjà à un stade avancé dans la zone industrielle de Dubaï et qui devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin 2023, traitera 22 000 tonnes de batteries par an et permettra de récupérer à la fois environ 13 000 tonnes de plomb et environ 1 000 tonnes de plastique.

L'opération devrait être finalisée d'ici le 30 avril, sous réserve de l'issue positive des activités de diligence raisonnable, a expliqué la société.

Greenthesis a clôturé la journée de jeudi dans le vert de 2,1 pour cent à 0,90 euro par action.

