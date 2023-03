Greenthesis la récupération des zones Q8 dans le SIN Naples Orientale

(Alliance News) - Greenthesis Spa, en tant que chef de file du groupe mandaté avec une part de 49% du consortium temporaire d'entreprises comprenant également Eni Rewind Spa et Sirai Srl en tant que sociétés mandataires, a signé jeudi un contrat avec Kuwait Raffinazione e Chimica Spa.

L'objet du contrat est l'exécution de "tous les services, travaux et fournitures pour la mise en œuvre des travaux d'assainissement du sol dans les zones non opérationnelles de l'usine Kuwait de Naples, Ex-Lot 1 - l'ancienne zone chimique - et Ex-Lot 2, l'ancienne zone de raffinerie, et dans la zone externe adjacente de Via Del Pezzo", en continuité avec les activités d'assainissement déjà menées par KRC depuis un certain temps.

Le montant total des travaux s'élève à environ 100 millions d'euros et leur durée a été estimée à 49 mois à compter de la signature du contrat.

"L'intervention concernera une zone d'importance considérable et sera réalisée à l'aide de technologies d'assainissement avancées, favorisant le traitement sur place des sols contaminés et leur récupération après traitement", a expliqué l'entreprise.

Damiano Belli, en tant que Chief Business Officer de Greenthesis pour le secteur de l'assainissement, a commenté : "La réalisation de cette réhabilitation, qui consolide encore la position de leader de notre réalité industrielle dans le secteur de l'assainissement en Italie, représente une grande opportunité pour notre société d'offrir sa propre contribution à un autre projet de réaménagement important dans lequel Q8 est impliqué depuis un certain temps, en mettant à disposition les compétences distinctives que nous avons développées au cours de plus de trente ans d'activité".

L'action de Greenthesis a clôturé jeudi en baisse de 0,5 %, à 0,94 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

