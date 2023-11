Greenthesis SpA, anciennement Ambienthesis SpA et Sadi Servizi Industriali SpA, est une société basée en Italie et active dans le domaine de l'assainissement de l'environnement et de la gestion des déchets. Les activités de la société sont structurées en deux divisions principales : Environnement et Architecture. Par le biais de la division Environnement, la société est active dans le traitement et l'élimination des déchets dangereux et non dangereux, l'assainissement de l'environnement, la production d'électricité à partir de sources renouvelables, l'ingénierie environnementale et le traitement des eaux. Par le biais de la division Architecture, elle fournit des solutions d'architecture et d'aménagement intérieur pour le secteur du bâtiment et de la construction navale, notamment des plafonds en métal, en gypse, en bois, en fibre et autres matériaux, des planchers surélevés, des systèmes de signalisation et des revêtements de façade. Elle opère par le biais de filiales telles que Rea Dalmine S.p.A., Gea S.r.l., Ind.eco S.r.l., Enval S.r.l., La Torrazza S.r.l., CR S.r.l., Eureko S.r.l , Bioagritalia S.r.l et Daisy S.r.l., entre autres. La société opère à l'échelle mondiale.

Secteur Services et équipements environnementaux