Greenway Technologies, Inc. se consacre à la recherche et au développement de systèmes de conversion de gaz en liquides (GTL), de gaz de synthèse (syngas) et de microcentrales qui peuvent répondre aux exigences spécifiques de production des champs gaziers. Son unité de reformage G (G-Reformer), un composant utilisé pour convertir le gaz naturel en gaz de synthèse, associé à un réacteur Fischer-Tropsch (FT) et à un catalyseur, produit des carburants tels que l'essence, le diesel, le carburéacteur et le méthanol. Ses unités de reformage G peuvent être déployées pour traiter toute une série de flux de gaz naturel, y compris le gaz de pipeline, le gaz associé, le gaz brûlé à la torche, le gaz ventilé, le méthane de houille et/ou le gaz de biomasse. Sa technologie permet également d'extraire des produits chimiques et des alcools de grande valeur, notamment le n-hexane, le n-heptane, le n-octane, le n-décane, le n-dodécane, le n-tridécane, l'éthanol et le méthanol. Elle possède également environ 1 440 acres de concessions minières placériennes situées sur les terres du Bureau of Land Management (BLM) dans le comté de Mohave, en Arizona. Sa filiale à 100 % est Greenway Innovative Energy, Inc.