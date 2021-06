Greenyard NV : Les acheteurs reviennent 08/06/2021 | 11:28 Nicolas Chéron 08/06/2021 | 11:28 achat En cours

Cours d'entrée : 9.25€ | Objectif : 10.65€ | Stop : 8.75€ | Potentiel : 15.14% La valeur Greenyard NV a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 10.65 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Le titre est valorisé sur 2021 à 0.21 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Avec un PER attendu à 79.39 et 27.25 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Industrie agroalimentaire - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GREENYARD NV 52.68% 558 NESTLÉ S.A. 8.21% 354 204 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.. 8.89% 89 438 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDING.. -7.91% 84 536 THE KRAFT HEINZ COMPANY 26.60% 53 672 DANONE 9.51% 46 729 GENERAL MILLS, INC. 8.89% 38 867 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMP.. 36.20% 38 360 THE HERSHEY COMPANY 14.22% 36 015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PL.. 3.00% 26 121 MCCORMICK & COMPANY, INCORP.. -6.39% 23 890

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 4 470 M 5 443 M - Résultat net 2021 4,30 M 5,24 M - Dette nette 2021 472 M 575 M - PER 2021 79,4x Rendement 2021 - Capitalisation 458 M 558 M - VE / CA 2021 0,21x VE / CA 2022 0,20x Nbr Employés 9 000 Flottant 44,8% Prochain événement sur GREENYARD NV 08/06/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 9,53 € Dernier Cours de Cloture 9,13 € Ecart / Objectif Haut 20,5% Ecart / Objectif Moyen 4,42% Ecart / Objectif Bas -12,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Hein Valere Maria Deprez Chairman & Co-Chief Executive Officer Marc Zwaaneveld Co-Chief Executive & Chief Transformation Officer Geert Peeters Chief Financial Officer Hilde Laga Independent Non-Executive Director Dirk van Vlaenderen Independent Non-Executive Director