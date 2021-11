Greenyard NV : On profitera du calme pour se positionner 15/11/2021 | 12:45 Nicolas Chéron 15/11/2021 | 12:45 achat En cours

Cours d'entrée : 8.96€ | Objectif : 10.26€ | Stop : 8.41€ | Potentiel : 14.51% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Greenyard NV et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 10.26 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.19 pour l'année 2022.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Industrie agroalimentaire - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GREENYARD NV 52.17% 512 NESTLÉ S.A. 18.61% 369 553 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.. 7.37% 87 576 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDING.. -39.21% 54 248 THE KRAFT HEINZ COMPANY 7.39% 45 604 DANONE 7.16% 42 925 GENERAL MILLS, INC. 7.55% 38 304 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMP.. 30.79% 36 884 THE HERSHEY COMPANY 16.65% 36 605 NESTLÉ INDIA LIMITED 5.62% 24 796 KERRY GROUP PLC -2.95% 23 282

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 4 562 M 5 191 M - Résultat net 2022 20,3 M 23,1 M - Dette nette 2022 404 M 459 M - PER 2022 22,5x Rendement 2022 0,27% Capitalisation 456 M 521 M - VE / CA 2022 0,19x VE / CA 2023 0,18x Nbr Employés 9 279 Flottant 44,8% Prochain événement sur GREENYARD NV 23/11/21 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 9,10 € Objectif de cours Moyen 11,50 € Ecart / Objectif Moyen 26,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hein Valere Maria Deprez Chairman & Co-Chief Executive Officer Marc Zwaaneveld Co-Chief Executive & Chief Transformation Officer Geert Peeters Chief Financial Officer Koen Hoffman Chairman Hilde Laga Independent Non-Executive Director