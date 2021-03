Greenyard NV : la sécurisation du financement dope le titre

Greenyard avait prévu de communiquer sur la renégociation de ses engagements avant le 31 mars. Elle le fait avec dix jours d'avance sur l'échéance en précisant d'une part que ses accords bancaires sont renouvelés pour trois ans à hauteur de 467,5 M€ et d'autre part qu'il vont permettre de rembourser la convertible de 125 M€ qui arrive à échéance cette année. En outre, la société d'investissement Alychlo (Marc Coucke) et l'actionnaire Joris Ide vont injecter 50 M€ via une augmentation de capital réservée à 7 EUR l'action.

Ces avancées vont permettre à l'entreprise de disposer d'une bonne visibilité pour les années à venir et de ramener le ratio dette nette sur Ebitda ajusté à 3 fois, contre 3,5 fois évoqué antérieurement.

"Nous sommes passés à l'achat dernièrement sur la base des nouvelles ambitions de moyen terme. Avec les annonces du jour, nous sommes confortés dans les perspectives de l'entreprise", commente ce matin Alan Vandenberghe, qui suit le dossier chez KBC (achat, objectif relevé de 8,40 à 9,60 EUR).

Extraits des petits acteurs de l'agroalimentaire en Europe Continentale (capitalisation inférieure à 1 Md€)