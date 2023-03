Greggs affiche une hausse de son chiffre d'affaires en 2022, grâce à une forte demande et à de nouvelles ouvertures.

(Alliance News) - Greggs PLC a fait état mardi d'une solide augmentation de son chiffre d'affaires annuel et d'une légère hausse de son bénéfice, alors qu'elle se targue d'un nombre record d'ouvertures de magasins dans l'année et de ventes comparables supérieures aux niveaux pré-pandémiques.

La chaîne de boulangeries a affiché un bénéfice avant impôt de 148,3 millions de GBP en 2022, soit une hausse de 1,9 % par rapport aux 145,6 millions de GBP de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 23 %, passant de 1,23 milliard de GBP à 1,51 milliard de GBP.

Greggs a noté une forte croissance des ventes à périmètre constant au cours de l'année, avec des ventes à périmètre constant en hausse de 18 % en glissement annuel et de 15 % par rapport au niveau pré-pandémique de 2019.

"Après deux années de perturbations sans précédent du commerce causées par la pandémie de Covid-19, nous avons commencé 2022 soulagés de voir ce qui semblait être un retour à des conditions plus normales. Nous savions que nous reviendrions plus forts et meilleurs", a déclaré l'entreprise.

Greggs a noté un nombre record d'ouvertures de nouveaux magasins en 2022, portant son parc à 2 328 magasins au 31 décembre. En 2023, Greggs vise 150 ouvertures nettes.

Au cours des neuf premières semaines de 2023, les ventes à périmètre constant dans les ventes gérées par l'entreprise ont augmenté de 19% par rapport à l'année précédente. Greggs a déclaré que ce résultat était conforme à ses attentes et reflétait l'impact d'Omicron dans la période de comparaison.

Le président Matt Davies a déclaré : "Malgré des conditions macroéconomiques difficiles, Greggs a encore une fois réalisé de bonnes performances en 2022.... La demande robuste et continue pour Greggs, à un moment où les revenus disponibles sont sous pression, témoigne de la qualité et de la valeur des produits que nous proposons et du large attrait de la proposition Greggs."

Greggs a déclaré que l'inflation des coûts continuera d'être un défi au cours de l'année à venir, notamment en raison des primes salariales et des coûts de l'énergie. Elle s'attend à ce que l'inflation globale des coûts des intrants en 2023 soit comprise entre 9 et 10 %. En 2022, l'inflation des coûts a totalisé 9 %, conformément aux prévisions précédentes.

Les actions de Greggs étaient en baisse de 1,0 % à 2 722,00 pence mardi matin à Londres.

La société basée à Newcastle a recommandé un dividende final de 44,0 pence par action, ce qui porte son versement total pour l'année à 59,0 pence. L'année dernière, Greggs a versé 57,0 pence par action aux actionnaires.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

