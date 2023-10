(Alliance News) - L'indice FTSE 100 de Londres devrait continuer à baisser mardi, après une chute en début de semaine, les propos hawkish d'un banquier central américain renforçant le message de taux d'intérêt "plus élevés pour longtemps".

"La question la plus importante à ce stade n'est pas de savoir si une nouvelle hausse des taux est nécessaire cette année ou non, mais plutôt combien de temps nous devrons maintenir les taux à un niveau suffisamment restrictif pour atteindre nos objectifs", a déclaré Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, lors d'une conférence à New York, dans des remarques préparées.

"Je m'attends à ce que cela prenne un certain temps", a-t-il poursuivi, ajoutant que sa décision serait guidée par "une série de données entrantes".

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé la barre des 4,70 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 16 ans cette nuit et le dollar était à la hausse.

Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, a commenté : "Le soulagement apporté par la nouvelle de l'évitement temporaire d'une fermeture potentielle du gouvernement a été de courte durée. Le sentiment sur les marchés boursiers s'est rapidement dégradé, à la fois en Europe et aux États-Unis, tandis que les rendements du Trésor américain n'ont même pas réagi positivement à la nouvelle de l'absence de fermeture."

"Ailleurs, l'EUR-USD a chuté sous le niveau de 1,05 en raison de l'accélération des achats de dollars et de l'affaiblissement des attentes de la Banque centrale européenne à la suite des chiffres de l'inflation inférieurs aux prévisions de la semaine dernière. Le câble a glissé sous un support critique de Fibonacci hier, et se dirige vers la marque psychologique de 1,20".

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, AstraZeneca a déclaré avoir réglé des litiges aux États-Unis, tandis que Boohoo a réduit ses perspectives de chiffre d'affaires. Greggs a annoncé une amélioration de ses ventes et s'attend à un résultat annuel conforme aux attentes.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,2 % à 7 497,72

----------

Hang Seng : en baisse de 2,9 % à 17 292,03

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,6% à 31 237,94

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,3% à 6 943,40

----------

DJIA : clôture en baisse de 74,15 points, 0,2%, à 33 433,35

S&P 500 : clôture peu modifiée à 4 288,39

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,7% à 13 307,77

----------

EUR : en baisse à 1,0469 USD (1,0508 USD)

GBP : baisse à 1,2073 USD (1,2143 USD)

USD : en hausse à 149,81 JPY (149,78 JPY)

OR : en baisse à 1 822,98 USD l'once (1 833,40 USD)

(Brent) : en baisse à 90,00 USD le baril (90,70 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

Allemagne - Fête de l'Unité : ouverture des marchés financiers

08:00 EDT US Fed Atlanta Le président Raphael Bostic prononce un discours à la table ronde des anciens de Leadership Atlanta

08:55 EDT Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux Etats-Unis

10:00 EDT Enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre aux Etats-Unis

10:00 EDT Indice IBD/TIPP de l'optimisme économique aux Etats-Unis

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

----------

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, est confronté à une levée de boucliers de la part des conservateurs, des entreprises et des dirigeants du Nord à la suite d'une annonce chaotique visant à économiser des milliards de livres sterling en supprimant le tronçon de la HS2 jusqu'à Manchester. Le Premier ministre devrait tenir une réunion d'urgence du cabinet pour approuver les mesures pendant la conférence de son parti, dans la ville la plus directement touchée par la suppression. Il est ensuite probable qu'il confirme la décision dans son discours devant les membres du parti conservateur, mercredi, et qu'il atténue le choc en consacrant des fonds à d'autres projets pour le Nord. Le Times a rapporté qu'après un lobbying intense au sein de son cabinet, il déclarera que la ligne se terminera à Euston, dans le centre de Londres, plutôt que dans la banlieue ouest d'Old Oak Common.

----------

L'inflation des prix des magasins au Royaume-Uni s'est ralentie pour le cinquième mois consécutif en septembre, selon les données disponibles. Selon le dernier indicateur du British Retail Consortium-NielsenIQ, le taux d'inflation annuel des prix des magasins est tombé à 6,2 % en septembre, contre 6,9 % en août. Le taux de septembre est inférieur à la moyenne sur trois mois de 6,9 % et le plus bas depuis un an. L'inflation non alimentaire a baissé à 4,4 % en septembre, contre 4,7 % en août, tandis que l'inflation alimentaire s'est ralentie, passant de 11,5 % à 9,9 %. "Les prix des denrées alimentaires ont baissé par rapport au mois précédent pour la première fois depuis plus de deux ans en raison de la concurrence féroce entre les détaillants. Cela a ramené l'inflation alimentaire à un chiffre en glissement annuel et a contribué à la cinquième baisse mensuelle consécutive du taux global, grâce à l'atténuation des pressions sur les coûts", a commenté Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

UBS réduit Burberry à "vendre" (neutre) - objectif de prix 1.614 (2.285) pence

----------

Jefferies ramène Vistry à 'hold' (acheter) - objectif de prix 999 (1.231) pence

----------

JPMorgan réinitialise Tullow Oil à 'surpondérer' - objectif de cours 55 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

AstraZeneca a déclaré avoir réglé les questions juridiques concernant ses produits Nexium contre les reflux acides et Prilosec contre les brûlures d'estomac, se séparant ainsi de 425 millions de dollars. AstraZeneca a déclaré qu'elle estimait toujours que les poursuites engagées devant le tribunal de district du New Jersey, ainsi que devant la Cour supérieure du Delaware et la Cour supérieure du New Jersey, étaient "sans fondement". Elle a déclaré qu'elle "n'admet aucun acte répréhensible dans le cadre de l'accord de règlement". La société a expliqué : "Ces règlements évitent la poursuite de litiges coûteux et permettent à l'entreprise de poursuivre son objectif de fournir des médicaments qui changent la vie de millions de patients dans le monde entier. Astra a déclaré qu'une provision avait été constituée pour les 425 millions de dollars. Un autre procès devant le tribunal de première instance du district moyen de Louisiane est prévu pour le mois d'avril.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Greggs a annoncé une croissance de ses ventes au troisième trimestre et a déclaré qu'il repérait les signes d'une inflation qui "commence à s'atténuer". La chaîne de boulangerie a déclaré qu'elle avait été stimulée par son commerce du soir, les ventes réalisées après 16 heures, et ses canaux numériques au cours des 13 semaines qui ont précédé le 30 septembre. Les ventes totales ont augmenté de 21 % en glissement annuel au cours de la période. Les ventes des magasins gérés par la société ont augmenté de 14 % à périmètre constant. "Comme nous l'avions prévu, le taux d'inflation des coûts s'est ralenti à mesure que nous annualisons les augmentations significatives liées aux matières premières enregistrées en 2022. À une époque où les clients cherchent à faire fructifier leur argent, Greggs continue d'offrir une valeur exceptionnelle et d'accroître sa part de marché. Nous avons de solides plans de produits et de promotions pour le quatrième trimestre et l'extension de notre service de livraison rendra Greggs accessible à plus de clients et à plus d'occasions", a déclaré la société. Greggs prévoit un résultat annuel conforme aux attentes.

----------

Wizz Air a annoncé une augmentation du nombre de passagers de plus de 20 % le mois dernier. La compagnie aérienne à bas prix a déclaré avoir transporté 5,5 millions de passagers en septembre, soit une hausse de 21 % par rapport aux 4,6 millions de passagers transportés l'année précédente. Sa capacité a augmenté de 14 %, passant de 5,3 millions à 6 millions, et son coefficient d'occupation de 87,1 % à 92,4 %. Sur 12 mois glissants, le nombre de passagers a augmenté de 40 % pour atteindre 57,6 millions. La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a déclaré que le nombre de passagers avait augmenté d'environ 9,4 % par rapport à l'année précédente, passant de 15,9 millions en septembre à 17,4 millions. Son coefficient d'occupation est resté inchangé à 94 % le mois dernier. Sur 12 mois glissants, le nombre de passagers a augmenté de 17% à 178,9 millions.

----------

AUTRES COMPAGNIES

----------

boohoo a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires après un second semestre difficile, mais a fait état de quelques signes avant-coureurs et voit une "voie claire vers l'amélioration de la rentabilité et le retour à la croissance". Pour le semestre clos le 31 août, le chiffre d'affaires a chuté de 17 %, passant de 882,4 millions de livres sterling l'année précédente à 729,1 millions de livres sterling. La perte avant impôts de l'entreprise de mode rapide s'est creusée, passant de 15,2 millions de livres sterling à 26,4 millions de livres sterling. Le directeur général John Lyttle a déclaré : "Au cours du premier semestre, nous avons réalisé des progrès substantiels dans le cadre de projets et d'initiatives clés, notamment le lancement de notre centre de distribution aux États-Unis. Nous avons constaté des améliorations significatives dans les délais d'approvisionnement et nous avons investi dans la tarification pour renforcer nos références en matière de valeur. Nous avons identifié plus de 125 millions de livres sterling d'économies de coûts annualisées qui soutiennent notre programme d'investissement. Notre confiance dans les perspectives à moyen terme du groupe reste inchangée, car nous mettons en œuvre nos priorités clés, qui nous permettent d'envisager clairement une amélioration de la rentabilité et un retour à la croissance." Pour l'ensemble de l'année, boohoo prévoit maintenant que son chiffre d'affaires diminuera de 12 à 17 % par rapport aux 1,77 milliard de livres sterling réalisés l'année précédente. Cela est dû à la "reprise plus lente des volumes que prévu" et l'entreprise vise intentionnellement "des ventes plus rentables au sein de nos marques". Elle s'attendait auparavant à une baisse des recettes de 10 à 15 %. La marge ajustée du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait toujours se situer entre 4 % et 4,5 %. La marge d'Ebitda ajusté du premier semestre s'est améliorée, passant de 4,0 % l'année précédente à 4,3 %.

----------

Petrofac a déclaré avoir obtenu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de la part d'ADNOC Gas, qui fait partie de l'Abu Dhabi National Oil Co. Le contrat pour le projet de capture, d'utilisation et de stockage du carbone Habshan d'ADNOC est évalué à plus de 600 millions d'USD, a déclaré Petrofac. Petrofac, qui fournit des services à l'industrie de l'énergie, a déclaré que Habshan était "l'un des plus grands projets de capture du carbone dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord".

----------

Le groupe Character prévoit des résultats annuels conformes aux attentes, malgré des conditions commerciales délicates pendant les périodes clés de son exercice financier. Le fabricant de jouets, de jeux et de cadeaux, qui a clôturé son exercice le 31 août, a déclaré que les conditions commerciales étaient "toujours difficiles". Cela inclut la période très importante de Noël 2022. Character a ajouté : "Toutefois, les administrateurs sont heureux d'annoncer que, conformément aux prévisions du conseil d'administration, l'activité a été plus forte au second semestre et que le groupe prévoit de déclarer une rentabilité sous-jacente pour l'ensemble de l'année conforme aux attentes actuelles du marché. La solidité du portefeuille de produits du groupe a joué un rôle crucial dans l'obtention de ce résultat au second semestre."

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.