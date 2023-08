(Alliance News) - Greggs PLC a fait état mardi d'une hausse de ses bénéfices semestriels et a déclaré avoir pris un départ prometteur pour le second semestre 2023, sur fond de signes d'atténuation de l'inflation.

Les actions de Greggs ont toutefois chuté de 7,2 % à 2 562,00 pence chacune, ce qui en fait l'une des plus mauvaises performances du FTSE 250.

Le boulanger a déclaré que les ventes totales au cours des six mois précédant le 1er juillet ont augmenté de 22 % pour atteindre 844 millions de livres sterling, contre 694,5 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 43 %, passant de 55,8 millions de livres sterling à 80 millions de livres sterling. Son résultat net a bénéficié d'un coup de pouce de 16,3 millions de livres sterling grâce au règlement d'une demande d'indemnisation au titre de l'assurance contre les pertes d'exploitation de Covid-19.

"La forte performance de Greggs s'est poursuivie au cours du premier semestre 2023, alors que nous réalisons notre plan de croissance stratégique. Les consommateurs restant sous pression, nous continuons à offrir une valeur exceptionnelle, ce qui se reflète dans notre performance et notre part de marché croissante", a déclaré le directeur général Roisin Currie.

"Au cours de la période, nous avons continué à ouvrir de nouveaux magasins, à étendre les heures d'ouverture en soirée et à augmenter la participation à l'application Greggs. Nos plans de croissance ambitieux sont en bonne voie et nos formidables équipes sont déterminées à saisir l'opportunité de devenir une entreprise multicanal de taille significative."

Greggs a déclaré un dividende intérimaire de 16,0 pence par action, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à 15,0 pence.

Les ventes à périmètre constant dans les magasins gérés par la société ont augmenté de 16 % en glissement annuel. La croissance des ventes à périmètre constant s'est ralentie au fur et à mesure de l'avancement de 2023, après avoir augmenté de 19 % au cours des neuf premières semaines de l'année et de 17 % au cours des 19 premières semaines. Greggs a déclaré que le début de l'année 2022, marqué par Omicron, a "flatté" les comparaisons à données comparables au début de cette année.

Greggs a ajouté : "Au cours du premier semestre 2023, nous avons ouvert 94 nouveaux magasins (dont 33 unités franchisées) et fermé 44 magasins, ce qui donne un total de 2 378 magasins (dont 466 franchisés) en activité au 1er juillet 2023. Nous avons accéléré le rythme des ouvertures et des fermetures, car nous étendons la portée de nos magasins à de nouveaux endroits et déplaçons les magasins existants vers des sites plus grands et mieux situés pour faciliter la poursuite de la croissance. L'échelonnement des fermetures de magasins a été inhabituel en ce sens qu'il s'est concentré sur le premier semestre de l'année. Cependant, nous disposons d'un solide pipeline de nouveaux magasins et nous restons confiants quant à l'ouverture nette d'environ 150 nouveaux magasins sur l'ensemble de l'année".

L'entreprise a également continué à progresser dans ses projets d'augmentation des ventes en soirée.

"Il s'agit d'une opportunité importante pour Greggs, car c'est le segment le plus important du marché de la restauration à emporter en termes de valeur, mais c'est aussi celui où Greggs a actuellement le plus faible niveau de pénétration. Au premier semestre 2023, les ventes après 16 heures ont augmenté plus fortement que toute autre partie de la journée et représentaient 8,3 % des ventes des magasins gérés par la société, contre 6,5 % au premier semestre 2022. L'extension des heures d'ouverture a soutenu la croissance en soirée et nous avons également constaté une augmentation des niveaux de commerce après 16 heures dans les heures d'ouverture existantes, car les clients reconnaissent la commodité et la valeur de notre offre plus tard dans la journée", a ajouté l'entreprise.

Greggs a déclaré que sa "forte dynamique commerciale" du premier semestre s'est poursuivie au second. Le taux d'inflation des coûts "a commencé à diminuer et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au cours du second semestre".

"Bien que les perspectives économiques restent incertaines, nous continuons à réaliser des opérations conformes à notre plan et nous progressons bien dans la réalisation de notre objectif stratégique qui consiste à augmenter la fréquence des visites des clients par le biais de nouveaux canaux. Par conséquent, les attentes du conseil d'administration pour les résultats de l'année entière restent inchangées", a déclaré la société.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.