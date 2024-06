Greif, Inc. est spécialisée dans les produits et services d'emballage industriel. La société fabrique principalement des produits d'emballage industriel rigides, tels que des fûts en acier, en fibre et en plastique, des conteneurs rigides intermédiaires en vrac, des jerrycans et d'autres petits plastiques, des systèmes de fermeture pour les produits d'emballage industriel, des produits de protection du transit, des bouteilles d'eau et des conteneurs industriels remis à neuf et reconditionnés, ainsi que des services, tels que la gestion du cycle de vie des conteneurs, le remplissage, la logistique, l'entreposage et d'autres services d'emballage. La société produit et vend des cartons-caisses, des plaques de carton ondulé, des conteneurs en carton ondulé et d'autres produits en carton ondulé à des clients en Amérique du Nord dans des secteurs tels que l'emballage, l'automobile, l'alimentation et les produits de construction. La société produit et vend également du carton recyclé couché et du carton recyclé non couché, dont certains sont utilisés pour produire et vendre des produits industriels (tubes et mandrins, produits de construction et emballages de protection).

Secteur Conteneurs et emballages hors papier