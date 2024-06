Greif, Inc. a annoncé la nomination de Jillian (Jill) Evanko à son conseil d'administration. Mme Evanko est présidente et directrice générale de Chart Industries, Inc. Mme Evanko possède plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la fabrication et de l'industrie. Avant de rejoindre Chart en 2017, elle a occupé de multiples postes de direction opérationnelle et financière chez Dover Corporation et ses filiales.

Mme Evanko a également occupé des fonctions financières et opérationnelles chez Arthur Andersen LLP, Honeywell Corporation et Sony Corporation. Mme Evanko est titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) de l'Université de Notre Dame et d'un Bachelor of Science in Business Administration de l'Université La Salle. Elle a été récompensée pour son leadership et ses réalisations par de nombreux prix, notamment le prix EY Entrepreneur of the Year Southeastern Finalist en 2023, le prix ExxonMobil Power Play Rainmaker en 2020, le prix S&P Global Platts Energy Award for Chief Trailblazer en 2020, et le prix World LNG Executive of the Year 2020.