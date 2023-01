ACTIONS EN FONCTION/prises de bénéfices : Grenke ne profite que brièvement des chiffres d'affaires

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le spécialiste du leasing Grenke n'a pas profité longtemps mercredi des chiffres sur les nouvelles affaires - et a mis les nerfs de ses actionnaires à rude épreuve. Avec un bond à 23 euros, l'action a d'abord poursuivi sa récente remontée fulgurante, restant juste en dessous de son plus haut intermédiaire de novembre. Mais les investisseurs se sont découragés et, après une hausse de plus de 17% depuis le début de l'année, certains ont pris leurs bénéfices. La hausse du cours s'est rapidement réduite - après une chute allant jusqu'à 8 %, l'action du leader initial du SDax a finalement perdu 2,2 %.

Les analystes ont toutefois jugé les chiffres plutôt positifs. Marius Fuhrberg de Warburg Research et les experts de la société d'analyse Pareto Securities continuent de recommander Grenke à l'achat. Leurs objectifs de cours respectifs de 36 et 35 euros donnent à l'action une marge de progression importante. L'année dernière, elle avait perdu plus d'un tiers de sa valeur et valait même plus de 100 euros avant l'apparition de la pandémie de Corona en février 2020.

Avec un volume de nouvelles affaires de 2,3 milliards d'euros, Grenke a atteint en 2022 la partie supérieure de la fourchette d'objectifs relevée en octobre. Les experts de Pareto ont souligné la forte évolution du dernier trimestre. En outre, sur l'année, Grenke a dépassé ses attentes, qui étaient de 2,1 milliards d'euros, soit le bas de la fourchette cible. Selon lui, le retour de la croissance est une très bonne nouvelle pour Grenke. L'analyste de Warburg Fuhrberg a ajouté que celle-ci avait été plus importante que prévu et que le quatrième trimestre avait été le plus fort de l'année.

Un courtier en bourse a également noté une accélération de la croissance de l'entreprise. Cependant, la rentabilité s'est détériorée, a-t-il noté. La marge sur coûts variables de Grenke, qui mesure le bénéfice d'exploitation, n'a pas augmenté autant que le volume des nouvelles affaires en 2022, ce qui a entraîné une baisse de la marge correspondante. Cela s'explique non seulement par le fait que l'entreprise se concentre à nouveau sur des contrats plus importants, qui ne sont pas aussi rentables, mais aussi par la hausse des taux d'intérêt. Grenke ne peut les répercuter sur ses clients qu'avec un certain retard.

Avec la stabilisation des taux d'intérêt, les marges devraient également se redresser, a déclaré Fuhrberg, optimiste pour l'avenir. Les perspectives pour 2023, qui sont attendues dans le cadre de la publication des résultats complets de l'année dernière, annoncés en mars, devraient selon lui témoigner d'une poursuite de la tendance à la croissance. Les analystes de Pareto ont souligné la valorisation attractive du titre sur la base de leurs estimations de bénéfices pour la nouvelle année. Ils estiment que Grenke peut réaliser une croissance du résultat par action de 27% par an jusqu'en 2027./gl/bek/mis