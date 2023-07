BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Le spécialiste du leasing Grenke a continué d'améliorer ses nouvelles affaires au deuxième trimestre et est également devenu plus rentable. Les nouvelles opérations de leasing ont augmenté de 10,7 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 650,3 millions d'euros, a annoncé mercredi à Baden-Baden l'entreprise cotée au SDax. La marge opérationnelle de la marge sur coûts variables 2 a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 16,9%. La gestion des créances (affacturage) proposée par Grenke a également connu une évolution positive. Le cours de l'action a augmenté.

La marge de Grenke s'était entre-temps sensiblement affaiblie en raison de la hausse des taux d'intérêt sur le marché, car l'entreprise ne peut répercuter les taux d'intérêt élevés sur les clients qu'avec un certain décalage. Le patron Sebastian Hirsch a parlé d'un environnement toujours difficile, surtout en raison de l'évolution volatile des taux d'intérêt et des craintes croissantes de récession. Face à cela, les chiffres sont un "excellent résultat". La demande est stable et le leasing de vélos électriques continue de progresser.

Selon le communiqué, c'est surtout dans la région d'Europe du Nord et de l'Est que les nouvelles affaires de Grenke se sont bien développées au cours des trois derniers mois. En Grande-Bretagne et en Finlande, l'augmentation a été supérieure à la moyenne. En Europe de l'Ouest, la demande a été la plus forte en Belgique et aux Pays-Bas.

En revanche, Grenke a dû essuyer des pertes de croissance dans la région de l'Europe du Sud, mais par rapport aux trois premiers mois de l'année, la marge sur coût variable 2 a évolué positivement, a-t-on précisé. L'indicateur de rentabilité décrit la différence entre les recettes et les coûts variables.

Le secteur des services financiers, qui représente un bon quart des activités de Grenke, s'est également bien développé. La demande dans le segment de l'affacturage a augmenté de 7,3 pour cent par rapport à l'année dernière. Le petit secteur des microcrédits aux entreprises, qui est traité par la Grenke Bank, est par contre resté en deçà de la valeur de l'année précédente, mais n'a représenté qu'un volume de 11 millions d'euros au cours du trimestre écoulé.

Les chiffres ont été bien accueillis à la bourse. L'action a progressé mercredi matin et a ainsi pu consolider la tentative de stabilisation des derniers jours. Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse de plus de 40 pour cent, mais il a déjà connu entre-temps plusieurs hauts et bas.

Il est d'abord monté jusqu'au début du mois de mars, puis a baissé de près de 30 pour cent en l'espace de trois semaines. De là, l'action a atteint début mai son plus haut annuel à 32,65 euros par action, dont elle s'est déjà éloignée d'environ 15 pour cent entre-temps. Mercredi, une action Grenke coûtait en dernier lieu 28,20 euros, ce qui représentait une hausse de 4,6 pour cent par rapport au cours de clôture de la veille. Grenke présentera son rapport intermédiaire détaillé le 10 août./lew/men/knd/men