BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Le spécialiste du leasing Grenke a continué d'augmenter ses nouvelles affaires au deuxième trimestre et est également devenu plus rentable. Les nouvelles affaires de leasing ont augmenté de 10,7 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 650,3 millions d'euros, a annoncé mercredi à Baden-Baden l'entreprise cotée au SDax. La marge opérationnelle de la marge sur coûts variables 2 a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 16,9 %. La marge s'était entre-temps sensiblement affaiblie en raison de la hausse des taux d'intérêt sur le marché, car Grenke ne peut répercuter les taux d'intérêt élevés sur les clients qu'avec un certain décalage.

Le président de l'entreprise, Sebastian Hirsch, a parlé d'un environnement qui reste difficile, surtout en raison de l'évolution volatile des taux d'intérêt et des craintes croissantes de récession. Dans ce contexte, les chiffres représentent un "excellent résultat". La demande est stable et le leasing de vélos électriques continue de progresser. Le groupe présentera son rapport intermédiaire détaillé le 10 août./men/zb