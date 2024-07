FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Continental ont réagi jeudi par un bond en avant aux déclarations faites lors d'une conférence d'analystes. Après l'ouverture du marché, les titres de l'équipementier automobile et fabricant de pneus ont grimpé de près de 10 pour cent à plus de 59 euros. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis la mi-juin.

Le titre a ainsi renoué avec son rebond de la veille, après avoir chuté mardi jusqu'à près de 52 euros, soit un plus bas depuis novembre 2022.

Conti s'attend certes à ce que l'activité de sous-traitance automobile reste difficile cette année en Europe, mais à une croissance sur le marché chinois. Le groupe a progressé comme prévu en matière d'évolution des prix au deuxième trimestre par rapport au début de l'année, a-t-il indiqué dans un résumé du "pre-close calls" avec les analystes et les investisseurs avant la période de silence de plusieurs semaines qui précède les résultats trimestriels. En outre, les premiers effets du programme d'économies mis en place dans la division automobile devraient être visibles, a indiqué le groupe. L'effet devrait encore s'amplifier au cours de l'année et se déployer pleinement l'année prochaine comme on le sait.

Un acteur du marché s'est montré positivement surpris le matin : les déclarations de la direction signalent un deuxième trimestre plus fort que prévu, alors que le premier trimestre a été le plus mauvais depuis longtemps. Selon lui, la nouvelle la plus importante est que Conti a presque atteint le seuil de rentabilité dans le secteur automobile au cours du trimestre écoulé et a donc obtenu des résultats bien plus importants que ce que l'on craignait.

Depuis la mi-février, l'action Conti avait perdu environ un tiers de sa valeur, notamment en raison des attentes plutôt sombres de certains investisseurs. Depuis le début de l'année, elle fait partie des trois valeurs les plus faibles du Dax, avec une baisse d'environ 23% /edh/men/mis.