FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Grenke, malmenées depuis le début de l'année, ont connu un bon coup de pouce mercredi. Grâce à une nette augmentation des nouvelles affaires, les titres du spécialiste du leasing de Baden-Baden ont progressé de 11,5 pour cent à 23,35 euros à la mi-journée. Ils avaient ainsi clairement une longueur d'avance sur l'indice SDax des petites valeurs. Celui-ci n'a progressé que modérément ces derniers temps.

Au plus haut, les actions de Grenke ont grimpé de plus de 13% à 23,70 euros. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis début avril.

Grenke a profité de la croissance, notamment en Europe du Sud. Avec les nouveaux contrats, les bénéfices de ces activités ont également augmenté.

Les analystes ont parlé de résultats préliminaires solides. L'analyste Marius Fuhrberg de Warburg Research a salué le fait que la société de Baden-Baden avait enregistré, comme il l'avait prévu, le trimestre le plus solide de tous les temps en termes de nouvelles affaires. Grenke devrait être en mesure de renouer avec une croissance durable. C'est pourquoi les chiffres annoncés sont une bonne nouvelle, d'autant plus que le spécialiste du leasing a déjà en poche, après le premier semestre, près de la moitié de l'extrémité inférieure des prévisions annuelles en termes de nouvelles affaires.

D'un point de vue graphique, la situation s'est nettement améliorée avec le bond du cours en milieu de semaine. Les actions de Grenke ont franchi à la fois la ligne moyenne à 50 jours, qui décrit la tendance à moyen terme, et la ligne exponentielle à 200 jours. Cette dernière est considérée comme une mesure de l'évolution à long terme et donne plus de poids aux cours de clôture les plus récents qu'aux plus anciens. Les titres sont toutefois encore loin des plus hauts de plus de 100 euros atteints en 2018.

Depuis le début de l'année, les actions Grenke affichent encore une baisse de près de 7%. Le SDax a quant à lui progressé d'un peu plus de 3 % sur la même période.