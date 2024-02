Gresham House Energy Storage Fund PLC - fonds qui investit pour générer des revenus à partir de systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle de l'utilité publique - annonce le début d'un programme de rachat d'actions pour un maximum de 14,99% des actions, que la société a l'intention d'examiner "sur une base continue". Selon Gresham, le prix maximum payable par action ne dépassera pas le plus élevé des deux montants suivants : "105 % de la valeur de marché moyenne des actions de la société pendant les cinq jours ouvrables précédant immédiatement le jour où l'achat de l'action est prévu ; ou le plus élevé du prix de la dernière transaction indépendante et de l'offre indépendante actuelle la plus élevée à la Bourse de Londres".

Cours actuel de l'action : 51,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 69 %.

