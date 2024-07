Gresham House Energy Storage Fund PLC - investisseur londonien dans les systèmes de stockage d'énergie par batteries au Royaume-Uni - devient la première entreprise britannique de systèmes de stockage d'énergie et de batteries à atteindre une capacité d'exploitation de 1 gigawattheure après l'achèvement de l'augmentation des projets d'Enderby et de West Didsbury. Chaque site a ajouté 50 mégawatts de capacité et est passé d'une durée d'une heure à deux heures. En 2024, le Fonds a augmenté sa capacité totale de 790 mégawatts à 1,03 gigawatts. Quatre projets d'augmentation prévus permettront d'ajouter 220 mégawatts supplémentaires.

Le président John Leggate a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape stratégique importante, car pour que le Royaume-Uni atteigne ses objectifs de "Net Zero", les BESS doivent être mis en place à grande échelle. Le conseil d'administration a pris la décision de consacrer une partie de son capital à la modernisation de certains sites existants, ce qui, selon lui, permet d'utiliser efficacement le capital, de dérisquer l'exécution des projets et d'améliorer le potentiel de revenus du portefeuille."

Cours actuel de l'action : 71,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 50

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.