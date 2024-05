Gresham House Energy Storage Fund PLC - déclare avoir mis sous tension son projet Penwortham, un système de stockage d'énergie par batterie de 50 mégawatts et 50 mégawatts-heure situé juste au sud-ouest de Preston, dans le Lancashire. Elle indique que les plans visant à doubler la capacité de Penwortham pour la porter à 50 MW/100 MWh sont " bien avancés " et qu'ils devraient être achevés au cours de l'été. La mise sous tension de Penwortham porte la capacité opérationnelle de Gresham House Energy à 790 MW/926 MWh.

Ben Guest, gestionnaire du fonds Gresham House Energy Storage Fund et directeur général de Gresham House New Energy, commente : "Penwortham est notre vingt-cinquième acquisition de site opérationnel depuis l'introduction en bourse. Nous sommes heureux d'avoir franchi cette étape et d'achever les projets à un rythme soutenu, Grendon, West Didsbury, York et maintenant Penwortham ayant tous été mis sous tension au cours des neuf derniers mois. Nous restons résolument concentrés sur la livraison du reste du pipeline en temps voulu, comme nous l'avons indiqué dans nos récents résultats annuels. Nos projets en cours de réalisation devraient être achevés, contribuer aux bénéfices et augmenter le flux de trésorerie par action en 2024. En incluant les extensions de durée de 340 MW de projets déjà opérationnels, nous prévoyons d'atteindre 1 072 MW / 1 696 MWh d'ici la fin de l'année. Nous sommes impatients d'annoncer de nouveaux progrès".

Cours actuel de l'action : 58,20 pence, en hausse de 2,5%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 63 %.

