Le fonds Gresham House Energy Storage Fund enregistre une amélioration de 2022 de la valeur nette d'inventaire par action

(Alliance News) - Gresham House Energy Storage Fund PLC a déclaré lundi qu'il avait amélioré sa valeur d'actif net par action en 2022 et qu'il s'attendait à une nouvelle amélioration au premier trimestre 2023.

L'investisseur en systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle des services publics a déclaré une valeur liquidative par action de 155,5 pence au 31 décembre, en hausse de 33% par rapport à 116,86 pence à la même période l'année précédente.

Le rendement total de la valeur nette d'inventaire de la société en 2022 a été de 39 %.

Gresham a déclaré que l'augmentation de la valeur nette d'inventaire était en grande partie due à la réévaluation de nouveaux projets à mesure que son pipeline se rapprochait de la mise en service ou devenait opérationnel au cours de l'année. Elle a également noté une croissance des prévisions de revenus de tiers et l'ajout de nouveaux contrats sur le marché des capacités.

Gresham a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au premier trimestre 2023 devrait bénéficier de réévaluations de projets supplémentaires d'une valeur de 3,3 pence par action.

Gresham a déclaré que les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour le portefeuille sous-jacent ont dépassé 48 millions de livres sterling en 2022, ce qui représente une augmentation de 20 % à périmètre constant par rapport à l'année précédente.

La société a versé 7,00 pence par action en 2022 et a déclaré lundi qu'elle prévoyait de verser un dividende de 7,35 pence par action en 2023.

À l'avenir, Gresham prévoit que sa capacité opérationnelle atteindra 1,0 gigawatt en 2023 et environ 1,5 gigawatt en 2024. À la fin de 2022, sa capacité opérationnelle s'élevait à 550 mégawatts.

Le gestionnaire du fonds, Ben Guest, a déclaré : "Nous sommes satisfaits des progrès réalisés en 2022, ce qui place [le Gresham House Energy Storage Fund] en position de générer une nouvelle croissance des revenus et du capital dans les années à venir. L'opportunité d'investissement est orientée vers la croissance du capital car les nouveaux projets continuent d'être mis en service. Nous nous attendons à ce que l'augmentation de notre capacité opérationnelle en 2023 et 2024 continue à faire augmenter de manière significative la valeur nette d'inventaire par action et la capacité bénéficiaire de Grid".

Les actions de Gresham House Energy Storage Fund étaient en baisse de 0,9 % à 159,07 pence lundi matin à Londres.

