(Alliance News) - Gresham House Energy Storage Fund PLC a annoncé lundi que Gresham House PLC avait accepté d'être racheté par Searchlight Capital Partners LP.

Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Gresham House ont clôturé en hausse de 55 % à 1 057,00 pence, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 404,6 millions de livres sterling à Londres lundi après-midi.

Dans le même temps, les actions de Gresham House Energy Storage Fund ont clôturé en hausse de 0,2 % à 134,27 pence chacune.

Gresham House a déclaré s'être mis d'accord avec Seed Bidco Ltd, une entité nouvellement constituée par des fonds conseillés par Searchlight, sur une offre finale de 1 105 pence par action.

L'offre valorise Gresham à environ 469,8 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée, ou 440,6 millions de livres sterling sur la base de la valeur d'entreprise.

Le prix d'acquisition représente une prime de 63 % par rapport au cours de clôture de 680 pence de Gresham House vendredi, et implique un multiple de valeur d'entreprise d'environ 16 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Gresham House pour l'année se terminant le 31 décembre.

Searchlight a déclaré que l'offre était définitive et qu'elle ne serait pas revue à la hausse.

Gresham House gère activement 8,00 milliards de livres sterling d'actifs au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

GRID a déclaré que son gestionnaire d'investissement est Gresham House Asset Management Ltd, qui est détenu à 100 % par Gresham House.

"Aucun changement n'est prévu dans la relation entre la société et le gestionnaire d'investissement, et l'équipe de direction de Gresham House et toutes les personnes clés qui ont géré GRID depuis son introduction en bourse en 2018 resteront en place", a ajouté GRID.

Le président de Gresham House, Anthony Townsend, a déclaré : " L'acquisition par Searchlight ouvre un nouveau chapitre passionnant pour Gresham House. Nous sommes convaincus que Searchlight accélérera notre stratégie de croissance internationale et nationale et que leur capital à long terme et leur expertise mondiale soutiendront et amélioreront la capacité de nos équipes d'investissement à fournir des rendements aux clients."

Les administrateurs de Gresham House ont déclaré qu'ils reconnaissaient que l'offre représentait "une opportunité attrayante" pour les actionnaires dans l'environnement économique perturbé actuel.

Searchlight a déclaré qu'elle était attirée par la position de Gresham House en tant que "gestionnaire d'actifs leader dans les classes d'actifs alternatives durables" au Royaume-Uni, et qu'elle appréciait sa structure, sa stratégie et sa gestion. Searchlight a déclaré qu'elle "voyait un potentiel significatif dans le soutien à Gresham House".

James Redmayne, associé de Searchlight, a déclaré : "Nous sommes ravis d'investir dans Gresham House : "Nous sommes ravis d'investir dans Gresham House et de nous associer à Tony Dalwood et à son équipe de gestion très talentueuse. Les résultats qu'ils ont obtenus en construisant Gresham House au cours des huit dernières années pour en faire un gestionnaire d'actifs de premier plan axé sur le capital naturel et le développement durable sont extrêmement impressionnants".

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News et Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés