Gresham House plc est un gestionnaire d'actifs alternatifs spécialisé basé au Royaume-Uni. La société propose aux investisseurs une gamme de produits d'investissement dans les domaines des actifs réels, des actions publiques et des actions privées. Les segments de la société comprennent Real Assets, Strategic Equity et Central. Le secteur des actifs réels comprend les divisions de la foresterie, de l'énergie nouvelle et des infrastructures durables, ainsi que de l'immobilier. Le secteur des capitaux propres stratégiques comprend les divisions des capitaux publics et des capitaux privés. Le segment Central comprend les revenus généraux créés et les coûts encourus par les fonctions centrales de l'entreprise. Ses solutions d'investissement visent à répondre aux objectifs à long terme des investisseurs tout en contribuant à la société et à son environnement. Elle propose des fonds, des investissements directs et des solutions sur mesure, y compris le co-investissement, à travers une gamme de stratégies d'investissement durable. La société gère des actifs pour le compte d'institutions, de family offices, d'associations caritatives et de fonds de dotation, de particuliers et de leurs conseillers.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds