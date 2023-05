Gresham Technologies commence l'année sur une note à ses clients

(Alliance News) - Gresham Technologies PLC a déclaré mardi qu'elle avait connu un "début d'année positif" en signant plusieurs nouveaux clients.

Basée à Londres, Gresham Technologies fournit des logiciels et des services pour l'intégrité et le contrôle des données, l'intégration bancaire, les paiements et la gestion de trésorerie.

Trois nouveaux clients ont été signés depuis le mois de mars, et d'autres pourraient être remportés au cours du premier semestre 2023.

La société a également déclaré que des progrès satisfaisants avaient été réalisés par rapport aux étapes contractuelles dans deux comptes clés, ce qui a conduit à des revenus annuels récurrents supplémentaires.

"Bien que l'environnement macroéconomique présente certains défis pour le secteur financier, dans l'ensemble, ces pressions continuent d'entraîner un renforcement de la réglementation, de la conformité et de la surveillance de la gestion des risques et des liquidités par les conseils d'administration, ce qui continue de stimuler la demande à moyen terme pour nos solutions de contrôle et d'automatisation", a déclaré Peter Simmonds, président du conseil d'administration de la société.

Il a ajouté : "La société bénéficie d'une bonne visibilité sur les revenus de l'exercice 23 et d'un solide pipeline d'opportunités pour le second semestre et au-delà, ce qui nous rend confiants dans nos plans d'investissement et dans l'exécution de notre stratégie de croissance".

Gresham Technologies prévoit d'annoncer ses résultats intermédiaires pour les six mois se terminant le 30 juin le 26 juillet.

Les actions de Gresham Technologies s'échangeaient 0,3 % de plus à 152,00 pence l'unité à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

