Gresham Technologies : hausse des bénéfices et du chiffre d'affaires annuels

Gresham Technologies PLC - société londonienne de logiciels et de services pour l'intégrité et le contrôle des données, l'intégration bancaire, les paiements et la gestion de trésorerie - affiche un chiffre d'affaires de 48,7 millions de livres sterling pour 2022, en hausse de 32 % par rapport aux 37,0 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Le bénéfice avant impôt s'élève à 3,2 millions de livres sterling, en forte hausse par rapport aux 431 000 livres sterling de l'année précédente, tandis que le bénéfice d'exploitation passe de 548 000 livres sterling à 3,5 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 10,3 millions de livres sterling, soit une hausse de 43 % par rapport aux 7,2 millions de livres sterling enregistrés en 2021. La société déclare un dividende final de 0,75 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Gresham se dit confiant dans ses perspectives pour 2023.

Le directeur général, Ian Manocha, a déclaré : "La performance financière du groupe pour l'année, supérieure aux attentes initiales, reflète les éléments constitutifs mis en place au cours des trois dernières années, avec des avantages provenant de la dynamique des ventes croisées, des synergies opérationnelles et d'une opportunité de marché considérablement élargie qui commencent à se concrétiser."

Cours actuel de l'action : 161,48 pence l'unité, en hausse de 0,6 % mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : + 6,2

