Gresham Technologies remporte un contrat d'entreprise avec une banque "Tier 1".

Gresham Technologies PLC - société londonienne de logiciels et de services pour l'intégrité et le contrôle des données, l'intégration bancaire, les paiements et la gestion de trésorerie - remporte un nouveau contrat avec une banque "Tier 1", un client existant, d'une valeur d'environ 1,3 million USD sur cinq ans. L'accord a été signé jeudi. Le contrat concerne Clareti Connect dans le secteur bancaire, qui remplacera l'ancienne infrastructure de traitement des échanges d'informations financières afin de rationaliser la connectivité du marché et l'accueil des clients. Le contrat initial a une durée engagée de cinq ans avec des frais d'abonnement incrémentiels minimums de 1,3 million USD, plus des frais supplémentaires récurrents basés sur l'utilisation et des frais ponctuels pour les services professionnels.

Ian Manocha, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour fournir cette solution stratégique à un client existant avec lequel nous travaillons directement depuis notre acquisition d'Inforalgo en juillet 2020. Ce contrat, qui a été conclu après un court cycle de vente, augmente considérablement les revenus annuels récurrents du client et démontre que nous disposons de la technologie, de l'expertise du secteur et des relations contractuelles nécessaires pour mener à bien notre stratégie d'implantation et d'expansion."

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.