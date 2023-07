Gresham Technologies plc propose des logiciels critiques et des solutions d'automatisation pour les services financiers. Les segments de la société comprennent Clareti Solutions, Other Solutions et Contracting Services. Le segment Clareti Solutions est engagé dans la fourniture de solutions principalement aux marchés financiers et bancaires en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ainsi qu'en Amérique du Nord. Ces solutions comprennent à la fois des logiciels et des services accessibles dans le nuage, sur site ou déployés dans des environnements hybrides. Les principales offres de ce segment comprennent les produits Clareti Control et les produits Clareti Connect. Le segment des autres solutions est engagé dans la fourniture d'une gamme de solutions à des clients de niveau entreprise dans une gamme de marchés finaux. Le segment des services de sous-traitance fournit des services de sous-traitance dans le domaine des technologies de l'information (TI) à un client du secteur bancaire. Il se concentre sur des secteurs tels que les marchés des capitaux, la banque et les paiements, et l'assurance.

Secteur Logiciels