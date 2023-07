Gretex Corporate Services Limited est une banque d'affaires basée en Inde. La société se concentre sur la fourniture d'une gamme de services financiers et de marchés de capitaux à ses clients dans l'ensemble de l'Inde. La société opère dans le segment des petites et moyennes entreprises (PME) des émissions sur le marché primaire. Elle propose des services de gestion et de syndication d'offres publiques initiales (IPO), d'offres publiques de suivi (FPO), d'émissions de droits, d'émissions composites, de placements institutionnels qualifiés (QIP), d'investissements privés dans des actions publiques (PIPE) et d'autres formes de collecte de fonds pour les petites et moyennes entreprises. Elle agit également en tant que chef de file pour les opérations de fusions et acquisitions, les offres ouvertes, les offres de retrait de la cote et les rachats, les bilans de santé en matière de conformité, la délivrance de certificats de diligence raisonnable. Elle fournit également des services d'évaluation et de conseil pour les investissements étrangers, les certifications de plans d'options d'achat d'actions pour les salariés (ESOP), les avis d'équité des plans de fusion, les fusions et les opérations de scission, entre autres.