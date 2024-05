Greystone Housing Impact Investors LP est engagé dans l'acquisition, la détention, la vente et la gestion d'un portefeuille d'obligations hypothécaires (MRB). Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Affordable Multifamily MRB Investments, Seniors and Skilled Nursing MRB Investments, MF Properties et Market-Rate Joint Venture Investments. Le segment Affordable Multifamily MRB Investments est constitué de son portefeuille de MRB, de prêts d'émetteurs gouvernementaux (GIL) et de prêts immobiliers connexes qui offrent un financement à la construction et/ou permanent pour des propriétés résidentielles et commerciales multifamiliales dans leurs zones de marché. Le segment Seniors and Skilled Nursing MRB Investments fournit des financements pour l'acquisition, la construction et le financement permanent de logements pour personnes âgées et de propriétés de soins infirmiers spécialisés. Le segment Market-Rate Joint Venture Investments est constitué de ses participations non contrôlantes dans des propriétés multifamiliales à taux de marché. Le segment MF Properties est constitué de propriétés résidentielles pour étudiants.

Secteur Banques