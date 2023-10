Greystone Logistics, Inc. se consacre à la fabrication et à la vente de palettes en plastique. L'activité principale de la société est la fabrication de palettes en plastique utilisant du plastique recyclé et la vente des palettes par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Greystone Manufacturing, L.L.C. La société vend ses palettes par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs indépendants et de ventes directes par son président et son service des ventes. Sa gamme de produits comprend les palettes rackables 37 X 32, 40 X 32, 37 X 37, 44 X 56, 48 X 48, 48 X 40, 48 X 44, 48 X 40, 48 X 40 avec ou sans patins amovibles, palette présentoir 24 X 40, palette monobloc 48 X 40, palette empilable demi-baril, palette empilable demi-baril, palette empilable Slim keg et palette rackable 36 X 36, palette monobloc 48 X 45, palette tambour 48 X 45, et palette moyenne 48 X 40.

Secteur Produits chimiques de base