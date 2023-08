Grid Dynamics Holdings, Inc. fournit des services de transformation numérique à l'échelle de l'entreprise. La société propose des collaborations pour fournir des initiatives de transformation numérique, qui comprennent le conseil, le développement de prototypes et la livraison à l'échelle de l'entreprise de plateformes numériques. La société se concentre sur la fourniture de conseils techniques, la conception de logiciels, le développement, les tests et les opérations de services Internet. La société fournit des solutions sur mesure dans des secteurs tels que la vente au détail, la technologie, les biens de consommation emballés (CPG)/la fabrication, et les secteurs financiers. Les services de la société comprennent le conseil en stratégie de transformation numérique, les services d'ingénierie des technologies émergentes, les laboratoires allégés et les solutions de replatformage des patrimoines. Elle applique diverses technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA), la science des données, le cloud computing, le Big Data et le DevOps, pour permettre la transformation numérique dans toute l'entreprise.

Secteur Services et conseils en informatique