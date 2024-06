Points clés : Grid Dynamics lance une collection d'outils pour l'automatisation de bout en bout de plusieurs scénarios courants de développement de logiciels. Ces outils performants et sur mesure permettent à Grid Dynamics et à ses clients d'accélérer considérablement la modernisation des projets hérités, le développement de nouvelles applications et la productivité des ingénieurs chargés de la fiabilité des sites. Les nouveaux outils offrent un niveau d'automatisation avancé qui n'est pas compatible avec les copilotes de codage GenAI couramment utilisés.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ : GDYN) (Grid Dynamics), l'un des principaux fournisseurs de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateforme et de produit, d'IA et d'analyse avancée, dévoile sa boîte à outils AI for Developer Productivity Toolkit. Cette boîte à outils contient des applications spécialisées correspondant à des scénarios courants de développement de logiciels, notamment la modernisation des applications, l'automatisation des tests fonctionnels et l'observabilité des déploiements dans le cloud. Ces outils spécialisés permettent aux équipes de développement de résoudre les difficultés correspondantes plus rapidement et plus efficacement que les LLM et les copilotes de codage à usage général.

Cette version comprend trois nouveaux outils destinés à couvrir trois cas d'utilisation très demandés au sein de la base de clients de Grid Dynamics. Le premier outil, AI Application Modernization, effectue une analyse architecturale des applications en place, génère des spécifications détaillées concernant la pile technologique cible et implémente ces spécifications dans le code. Le second outil, AI Test Automation, permet de générer des tests fonctionnels de bout en bout en analysant la logique métier d'une application, en générant des cas de test et en produisant le code d'automatisation des tests. Le troisième outil, AI Assistant for Cloud Observability, permet d'interroger en langage naturel les données collectées à partir des comptes du cloud et des systèmes d'observabilité, ce qui dope la productivité des ingénieurs chargés de la fiabilité des sites et réduit le temps de résolution des problèmes. La boîte à outils a une architecture modulable et peut être intégrée à tous les principaux fournisseurs de services LLM ainsi qu'aux déploiements LLM privés.

« Les copilotes GenAI sont déjà utilisés par la plupart des développeurs au quotidien, mais les capacités de ces outils à usage général ne permettent pas d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative pour améliorer la productivité des développeurs », a déclaré Ilya Katsov, vice-présidente de la technologie chez Grid Dynamics. « Les nouveaux outils que nous avons publiés aujourd’hui ont été conçus pour des cas d’utilisation plus spécifiques et permettent ainsi d’atteindre des niveaux d’automatisation plus élevés et de gagner énormément en productivité. Nos équipes d’ingénierie utilisent déjà ces outils sur plusieurs projets, et nous mettons maintenant cette boîte à outils à la disposition des équipes d’ingénierie de nos clients. »

Les outils AI for Developer Productivity sont les dernières solutions innovantes de Grid Dynamics et soutiennent la stratégie de croissance GigaCube de l'entreprise. Consultez cette page pour en savoir plus sur ces outils AI for Developer Productivity.

À propos de Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ : GDYN) est un fournisseur de premier plan de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateforme et de produit, d'IA et d'analyse avancée. En combinant vision technique et sens des affaires, nous résolvons les problèmes techniques les plus urgents et obtenons des résultats commerciaux positifs pour les entreprises en cours de mutation. L'un des principaux facteurs de différenciation de Grid Dynamics réside dans ses 8 années d'expérience et de leadership en matière d' IA d'entreprise, appuyées par une expertise poussée et un investissement continu dans les données, l'analyse, la modernisation des applications, le cloud et DevOps, ainsi que l' expérience client. Fondée en 2006, Grid Dynamics a son siège dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde. Suivez-nous sur LinkedIn.

