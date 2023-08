L'entreprise allemande sonnen, qui fournit des batteries de stockage pour les systèmes solaires installés sur les toits, a connecté 25 000 foyers au réseau, accumulant 250 mégawattheures (MWh) de capacité pour aider les réseaux électriques à gérer l'offre et la demande, a-t-elle déclaré mercredi.

Bien que ces 250 MWh ne représentent qu'une infime partie de la demande d'électricité dans les pays occidentaux, ils placent Sonnen dans le peloton de tête des fournisseurs européens de stockage d'électricité, le constructeur de voitures électriques Tesla proposant une installation de 196 MWh sur un seul site en Grande-Bretagne.

Et l'entreprise allemande entrevoit un potentiel bien plus important.

"L'objectif est maintenant de porter la capacité à 1 gigawattheure (GWh) au cours des prochaines années", a déclaré Sonnen, qui appartient à Shell, dans un communiqué, citant comme conditions préalables le déploiement de panneaux solaires sur les toits et l'augmentation des ventes de batteries.

Le cabinet allemand doit préparer une loi mercredi, pour une adoption à l'automne, afin de réduire les formalités administratives et d'accélérer le déploiement de l'énergie photovoltaïque, éventuellement à partir de 2024, dans le cadre de la transition vers une énergie à faible teneur en carbone.

La capacité de 250 MWh de Sonnen est suffisante pour alimenter une grande ville en électricité pendant quelques heures.

En 2015, Sonnen a mis en place une "communauté" numérique pour ses clients, qui ont d'abord acheté des batteries pour stocker l'électricité produite sur leurs toits pendant les pics d'ensoleillement et la restituer plus tard afin de réduire les achats sur le réseau.

À partir de 2019, Sonnen regroupera les ménages désireux de participer à un système décentralisé, appelé centrale électrique virtuelle (VPP).

Les centrales électriques virtuelles peuvent aider les réseaux électriques à faire face aux fluctuations de la demande, ce qui est de plus en plus important à mesure que l'électricité est produite à partir de sources éoliennes et solaires intermittentes.

Une partie des bénéfices de la communauté sonnen est partagée par les membres.

L'Allemagne compte 800 000 batteries de stockage domestique. Il existe donc un fort potentiel pour en combiner davantage afin de soutenir les réseaux, en particulier lorsque les véhicules électriques et les pompes à chaleur seront adoptés en grand nombre.

La lenteur de l'adoption des compteurs intelligents, qui mesurent la consommation et les besoins du réseau, constitue un obstacle. Mais le gouvernement a adopté en mai une loi qui les rendra obligatoires pour les systèmes solaires des maisons individuelles typiques à partir de 2025. (Reportage de Vera Eckert ; rédaction de Miranda Murray et Mark Potter)