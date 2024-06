Grieg Seafood ASA est une entreprise norvégienne d'élevage de saumon, spécialisée dans le saumon atlantique frais. Les installations de la société sont situées dans le Finnmark et le Rogaland en Norvège, ainsi qu'en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve au Canada. Le Finnmark exploite une écloserie à Lebesby, des fermes piscicoles à Alta, Loppa, Nordkapp et Hammerfest, un abattoir à Simanes à Alta, une usine de post-smolts à Hasvik et un bureau régional à Kunnskapsparken dans le centre d'Alta. Rogaland exploite deux écloseries à Bokn, des fermes piscicoles à Stavanger, Sandnes, Bokn, Hjelmeland et Kvitsoy, une production de poissons géniteurs à Suldal, un abattoir à Sjernaroy et un bureau régional à Judaberg. La Colombie-Britannique exploite 22 fermes au large de l'île de Vancouver et de la Sunshine Coast.

Secteur Pêche et agriculture