Grifal SpA est une entreprise italienne active sur le marché des emballages de protection. Elle propose une large gamme de solutions d'emballage sur mesure, qui couvre l'ensemble de la chaîne de production de l'emballage, y compris la conception, la fabrication, la certification et le service logistique. La Société produit et possède Mondaplen, un matériau d'emballage de protection et de remplissage des vides produit par de la mousse de polyéthylène expansé (PE) ou d'autres matériaux thermosensibles, disponible dans une grande variété de formats ; cArtu, une sorte de carton ondulé, et cushionPaper, une structure monocouche faite de papier ondulé. Par l'intermédiaire de Mondaplen, l'entreprise crée également des produits tels que des protecteurs de portes de garage, des meubles d'intérieur/extérieur, des boîtes de protection, des tapis de gymnastique, des matériaux absorbant le son pour les studios d'enregistrement, des protections sportives, des produits pour animaux domestiques et beaucoup plus. Par le biais du réseau Mondaplen, la société livre ses produits à l'échelle internationale.

Secteur Emballages papier