Grifal produira des cArtù au Portugal grâce à une JV avec José Neves

(Alliance News) - Grifal Spa a annoncé qu'elle a conclu un accord avec le groupe José Neves pour la production de carton ondulé de marque cArtù au Portugal par le biais de la coentreprise Seven cArtù Lda.

Le soutien opérationnel, commercial et administratif sera assuré par le groupe José Neves, tandis que Grifal, par le biais de sa filiale Tieng Srl, fournira les lignes d'ondulation et le savoir-faire pour la production de cArtù. Grifal recevra également des redevances sur les ventes réalisées par la nouvelle société.

Le site de production de cArtù sera opérationnel au cours de l'année 2023 à Ponte Guimares, à proximité immédiate du site de production du groupe José Neves, afin de partager son expertise et ses capacités en matière de transformation de matériaux ondulés à base de papier.

"Nous aurions pu poursuivre notre croissance organique en nous appuyant sur notre solide réputation et notre importante base de clients sur les marchés portugais et internationaux", a déclaré José Neves, président et fondateur du groupe portugais. "Au lieu de cela, nous avons choisi d'introduire l'innovation vertueuse de cArtù sur notre marché parce que nous pensons qu'elle est gagnante et qu'elle correspond à 100% à la demande croissante de produits plus écologiques pour remplacer les plastiques expansés".

Pour Fabio Gritti, président et CEO du Groupe Grifal, "la compréhension entre deux réalités éloignées mais similaires en termes d'histoire, de réputation et d'expertise, situées au cœur de l'Europe et croyant en la valeur de l'innovation durable, est la base de ce partenariat qui durera longtemps, générant d'importants succès partagés. Ce sera le troisième site de production de cArtù, après ceux déjà établis en Italie et en Roumanie, et une nouvelle étape dans le développement du réseau européen".

Grifal se négocie dans le vert de 21% à 2,68 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

