Griffin Mining Limited est une société minière et d'investissement. La société détient une participation de 88,8 % dans Hebei Hua Ao Mining Industry Company Limited (Hebei Hua Ao) par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % à Hong Kong, China Zinc Limited (China Zinc), qui détient des licences, y compris la mine et les installations de traitement près du village de Caijiaying (la mine de Caijiaying) en République populaire de Chine (RPC). La société détient également une participation de 90 % dans Hebei Sino Anglo Mining Development Company Limited (Hebei Anglo), qui a des intérêts dans des licences d'exploration immédiatement autour de la zone de licence Hebei Hua Ao. La mine de Caijiaying est une mine de zinc, d'or, d'argent et de plomb en exploitation, ainsi qu'une usine de traitement, un camp et des installations auxiliaires situés à environ 250 kilomètres (km) par la route, au nord-ouest de Pékin. La société n'a qu'un seul secteur d'activité : la mine de zinc et d'or de Caijiaying en République populaire de Chine.

Secteur Sociétés minières intégrées