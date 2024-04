(Alliance News) - Griffin Mining Ltd a déclaré mercredi que sa filiale d'exploitation Hebei Hua Ao Mining Industry Co Ltd a conclu un accord avec Zhangjiakou Guoao New Energy Co Ltd pour que la mine de Caijaying soit alimentée à 100 % par de l'énergie verte et renouvelable.

L'entreprise minière chinoise a déclaré qu'en vertu de cet accord, la mine de Caijiaying sera le seul consommateur de l'énergie produite par deux turbines éoliennes de 6,3 mégawatts générant un total de 12,6 MW d'énergie éolienne.

Les éoliennes seront construites dans un rayon de 2,5 kilomètres autour de la mine de Caijiaying et raccordées aux lignes électriques actuelles de 36 000 volts.

ZGNE est le partenaire actuel de HHA pour le parc solaire de 6 MW entièrement opérationnel situé sur les installations de résidus 1 et 2 réhabilitées de Caijiaying.

Griffin Mining a déclaré que ce nouvel accord sur les éoliennes est une extension naturelle du partenariat local déjà fructueux entre HHA et ZGNE.

Mladen Ninkov, président du conseil d'administration de Griffin Mining, a commenté l'accord : "Comme la société n'a cessé de le souligner, notre objectif déclaré a toujours été d'être une entreprise pleinement responsable à tous égards, et surtout en termes d'environnement propre et sans émissions de carbone. À cette fin, nous nous sommes efforcés de remplir nos obligations à tous les stades de notre développement envers le peuple chinois et le monde entier.

