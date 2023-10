Griffin Mining Ltd - exploitant de la mine de zinc et d'or de Caijiaying en Chine, cotée sur l'AIM - met en service une installation solaire de 6 mégawatts à la mine de Caijiaying, dans la province de Hebei, en Chine, avec son partenaire Zhang Jia Kou GuoAO. L'installation contient 25 753 mètres carrés de panneaux solaires et devrait fournir jusqu'à 30 % de la consommation totale d'énergie électrique de Caijiaying.

"Je crois sincèrement que la mine de Caijiaying doit désormais être l'une des mines les plus respectueuses de l'environnement au monde, si ce n'est la plus respectueuse, et nous sommes impatients de repousser encore plus loin notre horizon en matière d'énergie verte dans les années à venir. Je suis fier de tous ceux qui ont participé à ce processus", a déclaré le président Mladen Ninkov.

Cours actuel de l'action : 91,76 pence, en baisse de 1,2 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 21

