Griffin annonce des résultats trimestriels en hausse pour l'extraction et le traitement du minerai

(Alliance News) - Griffin Mining Ltd a déclaré lundi que ses résultats trimestriels en matière d'extraction et de traitement du minerai ont augmenté, à la fois par rapport à l'année précédente et au trimestre précédent, ce qui constitue un premier trimestre record pour la société.

Les actions de Griffin Mining ont augmenté de 9,6 % à 81,55 pence chacune à Londres lundi en fin de matinée.

Au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 mars, l'exploitant de la mine de zinc et d'or Caijiaying en Chine, cotée sur l'AIM, a déclaré avoir extrait 355 742 tonnes de minerai, soit une augmentation de 56 % par rapport aux 228 510 tonnes du trimestre précédent et une multiplication par rapport aux 17 975 tonnes de l'année précédente.

De même, la quantité de minerai traité a presque doublé, passant de 184 045 tonnes au trimestre précédent à 366 120 tonnes, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 8 649 tonnes de l'année précédente.

"La production n'a pas été entravée ce trimestre par les vacances habituelles du Nouvel An chinois", a déclaré Griffin Mining.

La production d'or sous forme de concentré a plus que triplé pour atteindre 4 743 tonnes, contre 1 474 tonnes un an plus tôt, et 2 079 tonnes au cours du trimestre précédent, tandis que la production de zinc sous forme de concentré a été multipliée pour atteindre 13 965 tonnes, contre 268 tonnes un an plus tôt. Elle a plus que doublé par rapport aux 6 739 tonnes du trimestre précédent.

La production d'argent dans des concentrés a été multipliée par 68 779 tonnes, contre 168 tonnes un an plus tôt, et a augmenté de 15 % par rapport aux 59 561 tonnes du trimestre précédent.

M. Griffin a déclaré que la production du premier trimestre 2023 constituait un "record" pour un premier trimestre de n'importe quelle année depuis la mise en service de la mine de Caijiaying en 2005.

"Quel autre résultat extraordinaire. La mine de Caijiaying montre clairement ce qu'elle peut accomplir lorsqu'elle n'est pas entravée par des événements extérieurs sur lesquels la société n'a aucun contrôle", a déclaré le président Mladen Ninkov.

"J'attends avec impatience une année 2023 exempte d'événements et les résultats qui en découleront.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.