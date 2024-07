Griffin Mining Ltd - société d'exploitation minière et d'investissement axée sur la Chine - extrait 429 448 tonnes de minerai au cours des trois mois précédant le 30 juin, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 366 762 tonnes de l'année précédente. Traite 408 481 tonnes de minerai, soit une augmentation de 9,6 % par rapport aux 372 804 tonnes de l'année précédente. Griffin Mining produit 6 037 onces d'or dans des concentrés au cours des trois mois, soit une augmentation de 86 % par rapport aux 3 237 onces produites l'année précédente. La production d'argent dans les concentrés a fait un bond de 12 %, passant de 82 829 onces à 92 755 onces. La société reçoit en moyenne 2 293 USD pour l'or par once, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente (1 841 USD). En outre, elle reçoit 25,7 USD pour l'argent par once, soit une augmentation de 36 % par rapport aux 18,9 USD.

Griffin Mining déclare : "Des progrès importants sont réalisés pour mettre en production la zone II de la mine de Caijiaying en 2025, avec des travaux de développement continus pour accéder à la zone II et l'exploiter, avec la poursuite de la construction de conduits souterrains, d'un nouveau troisième portail et d'une rampe, et la construction du nouveau puits de ventilation sud".

Cours actuel de l'action : 151,00 pence l'unité, en hausse de 0,7 % mercredi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : + 87 %.

