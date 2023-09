Griffin Mining Ltd - exploitant de la mine de zinc et d'or de Caijiaying en Chine, cotée sur l'AIM - indique qu'au cours des six mois précédant le 30 juin, le bénéfice avant impôt a bondi de 78 %, passant de 5,4 millions USD l'année précédente à 9,6 millions USD, les recettes ayant été multipliées par 69,5 millions USD, contre 34,7 millions USD l'année d'avant. L'activité zinc a généré 55,4 millions d'USD de recettes.

Le président Mladen Ninkov commente : "Il s'agit là d'une performance opérationnelle et financière vraiment remarquable de la part de la mine de Caijiaying, de la société et de tous ses employés, sous-traitants et autres parties prenantes, en particulier dans le contexte actuel de prix des matières premières relativement modestes.

Cours actuel de l'action : 87,00 pence, en hausse de 6,2 %.

Variation sur 12 mois : + 6,1

