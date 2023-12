Griffin Mining Ltd - société minière basée en Chine et propriétaire de la mine de zinc-or de Caijaying - déclare que le directeur Shengchang Jin de sa filiale Hebei Hua Ao Mining Industry Co Ltd a été placé en détention à l'hôtel par les autorités chinoises. Il indique qu'il fait l'objet d'une enquête en rapport avec son rôle de directeur général de Zhangjiakou Yuanrun Enterprise Management Consulting Service Co Ltd. Il affirme que les enquêtes ne concernent que Jin et n'ont aucune incidence sur les activités de HHA.

Griffin détient 89 % de HHA. HHA détient 11 % de Zhangjiakou Yuanrun.

Cours actuel de l'action : 78,19 pence, en baisse de 5,7 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 1,5

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

