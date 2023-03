Le plan de la mine Caijiaying de Griffin Mining approuvé par le bureau chinois local

(Alliance News) - Griffin Mining Ltd a déclaré lundi que sa conception de la zone 2 de la mine de Caijiaying en Chine a été approuvée par le bureau local d'intervention d'urgence.

Griffin Mining est une société minière axée sur la Chine. La licence de Caijiaying est son actif phare. Caijiaying est une mine de zinc, d'or, d'argent et de plomb en exploitation, située à 250 kilomètres au nord-ouest de Pékin dans la province de Hebei.

Elle a déclaré que le Bureau provincial d'intervention d'urgence du Hebei a approuvé le plan minier de Griffin, y compris l'augmentation du débit de production actuel.

Griffin Mining a déclaré que la zone 2 sera en production pendant plus de 25 ans et apportera 24,0 millions de tonnes de minerai, sur la base des ressources publiées connues telles que classées par JORC, un code de pratique de l'industrie.

Sur ce total, environ 59 % du minerai total projeté devrait être produit selon le plan actuel de la durée de vie de la mine de Caijiaying, a déclaré Griffin Mining.

Elle s'attend à ce que la construction de la zone 2 commence immédiatement, tandis que le développement souterrain horizontal a déjà commencé.

Le président Mladen Ninkov a déclaré : "Comme cela a été le cas tout au long de l'histoire de la société et de la mine de Caijiaying, la société a continué à naviguer avec succès dans l'environnement réglementaire chinois pour obtenir toutes les approbations et licences nécessaires pour permettre à la société de prospérer et de se développer."

Les actions de Griffin Mining étaient en hausse de 0,7 % à 84,00 pence chacune à Londres lundi, après la mi-journée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

