Grifols : Berenberg abaisse son objectif de cours

30/10/2020 | 16:11

Berenberg a abaissé vendredi son objectif de cours sur l'action Grifols, tout en maintenant son conseil d'achat sur le spécialiste espagnol des médicaments plasmatiques.



Pour l'analyste allemand, il est de plus en plus évident que la chute des volumes de plasma collecté au cours des deuxième et troisième trimestres va entraîner une baisse temporaire des résultats du groupe.



'Il s'agit, cependant, d'un problème qui affecte l'ensemble du secteur et qui peut être considéré comme temporaire et qui bien compris par les investisseurs', tempère le professionnel.



'La demande de produits de plasma reste néanmoins élevée, l'offre réduite et Grifols reste bien positionné pour profiter de ces tendances sur le moyen terme', renchérit-il.



Dès lors, le potentiel de croissance des bénéfices du groupe reste selon lui intact.



Dans sa note, Berenberg précise avoir réduit son objectif sur les actions de classe A de 33,75 à 32,75 euros et son objectif sur les actions de classe B de 25,30 à 24,50 dollars.



