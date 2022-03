Grifols : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Grifols, mais abaisse son objectif de cours de 30 à 25 euros, dans le sillage d'estimations de BNA 2022-24 réduites de -29%/-21%/-16% suite à une publication des résultats 2021 jugée très décevante.



'Jusqu'alors, nous étions stupéfaits de la résistance de la division bioscience mais l'impact de la réduction de la collecte a été soudain et s'est concentré sur le second semestre', souligne l'analyste dans sa note sur le groupe médical espagnol.



'Avec la normalisation de la pandémie et la stratégie conduite, la collecte devrait renouer avec les niveaux d'avant crise d'ici fin 2022 selon nous. Le redressement de l'activité devrait ainsi s'opérer dès 2022 à un rythme néanmoins plus lent que prévu', poursuit-il.



